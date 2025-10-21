İngiltere'nin kamu borcu eylülde en yüksek seviyeye ulaştı

İngiltere'nin kamu borcu, geçen ay 20,2 milyar sterlin olarak kaydedildi. Bu, 2020'den bu yana en yüksek eylül ayı seviyesidir.

Veriler, eylülde borcun 1,6 milyar sterlin arttığını gösteriyor. Yalnızca kamu bankaları haricinde, borç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 95,3'ünü oluşturuyor.

Faiz oranlarındaki artış, borcun yükselmesinde etkili oldu. ONS Başekonomisti Grant Fitzner, bu durumu değerlendirdi.

Fitzner, kamu borçlanmasının son beş yıldaki en yüksek eylül borçlanması olduğunu belirtti. Ayrıca borçlanma faizlerinin, kamu hizmetleri ve sosyal yardımların maliyetlerinin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Hazine Bakanı James Murray, hükümetin kamu maliyesi konusunda sorumsuz davranmayacağını ifade etti. Murray, borçlanmayı azaltma planlarının olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu verilerine göre, bu dönemde G7 ve G20 içinde birincil bütçe açığını en çok azaltan ülke olma hedefi bulunuyor. Murray, israfı azaltma ve verimliliği artırma çabalarının sürdüğünü belirtti.

Capital Economics Başekonomist Yardımcısı Ruth Gregory, eylül verilerinin kamu maliyesinin kötü durumda olduğunu gösterdiğini ifade etti. Gregory, 2025-2026 dönemindeki borçlanmanın tahminlerle uyumlu olmasının zor olduğunu açıkladı.

Analistler, borçlanma verilerini değerlendirdiklerinde, bu durumun Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 26 Kasım'da açıklayacağı Sonbahar Bütçesi öncesinde olumsuz bir tablo yarattığını düşünüyor. (AA)Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır