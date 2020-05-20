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Japonya ekonomisinde güven 10 yılın en düşüğünde

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 09:45 | Son Güncelleme

Japonya ekonomisinde, güven endeksinde düşüş mayıs ayında da sürüyor. Güven endekslerinde yaşanan düşüş son 10 yıldaki en kötü performansa işaret ediyor

Japonya ekonomisinde güven 10 yılın en düşüğünde

Japonya ticari güven endeksinde düşüş Mayıs ayında da devam etti ve endeks son on yılın en düşük seviyelerine geriledi. Şirketler koronavirüs nedeniyle ekonomide daralma yaşanacak dönem için pozisyon alıyorlar.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya koronavirüsün hem ülke içindeki hem de dışındaki tüketicilerden gelen talebi kesmesi sonucu Ocak-Mart döneminde dört buçuk yıldan sonra ilk kez resesyona girdi.

Reuters Tankan anket verilerine göre imalat sektöründe güven endeksi -30'dan -44'e gerileyerek 2009 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye inerken, hizmet sektörü güven endeksi
-23'ten -36'ya düşerek 2009 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu rakamın negatif olması kötümserlerin iyimserlere baskın geldiği anlamına geliyor.

Anket önümüzdeki üç aylık dönem için güven endeksinin imalat sektöründe -51, hizmet sektöründe -48 seviyesine gerileyeceğine işaret ediyor.

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