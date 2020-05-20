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Johnson and Johnson ABD'de bebek pudrası satışını durduruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Sağlık ve kişisel bakım ürünleri devi Johnson and Johnson ABD ve Kanada'da bebek pudrası satışını durduracağını açıkladı.

Johnson and Johnson ABD'de bebek pudrası satışını durduruyor

Yıllardır binlerce tüketicinin, ürettiği talk pudrasının kansere yol açtığı iddiasıyla açtığı davalarla boğuşan şirket, milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Şirket başından beri talk pudrasının tamamen güvenli olduğunu savunuyor.

Johnson & Johnson, şirketin ABD'deki sağlık ürünleri satışının yüzde 0,5'ini oluşturan bebek pudrasının satışını önümüzdeki aylarda aşamalı olarak durduracağını ama perakende satıcıların ellerindeki ürünleri satmayı sürdüreceğini bildirdi.

Şirkete tüketiciler tarafından talk pudrasına kanserojen olduğu bilinen asbestos maddesinin karıştığı iddiasıyla açtığı 16 bin civarında dava var.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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