Koronavirüs küresel büyümede 346 milyar dolarlık zarara neden olabilir

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan insan sayısı 2 toplam ölü sayısı ise 137 bine ulaştı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini kapsayan G20 ülkeleri toplam vakaların yüzde 81’ini oluştururken, salgının yayılmasına yönelik bu ülkelerde alınan tedbirler üretimde büyük aksamaya neden oldu. Üretimdeki aksamalarla ülkeler bazındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamları düşüşe geçerken büyüme beklentilerinde de gerileme görüldü. Salgının Nisan ayı sonunda küresel olarak ülkelerin yurtiçi hasılalarında 76 milyar dolarlık kayıba neden olacağını belirten Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, salgının üretim üzerindeki etkilerinin artması durumunda küresel ekonomi için daha büyük kayıplara neden olabileceğini belirtti. Ülkeleri açıkladığı finansal destek paketlerini de değerlendiren Hatipağaoğlu, ülkeler arasında kıyaslama yapılırken açıklanan paketlerin salgının boyutuyla doğru orantıda olduğunu ve GSYH’nin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

“Ağustos sonunda zarar 346 milyar dolara çıkabilir”

Salgın nedeniyle ortaya çıkan seyahat yasakları ve iç talepteki keskin düşüşün devam etmesiyle küresel üretim ekonomisinin ciddi anlamda etkileneceğini belirten Aziz Hatipağaoğlu, “Koronavirüsün ülkeler ve küresel bazda bir yıl içindeki toplam mal ve hizmet üretimine etkisine dair derinlemesine araştırma ve modellemeler üzerinde çalışılıyor. Salgının küresel GSYH’de oluşturduğu zararın bu ay sonunda 76 milyar dolara ulaşması beklenirken, salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlamaların devam etmesi durumunda mayıs sonunda 155 milyar dolar, ağustos sonunda ise 346 milyar dolarlık zarar söz konusu olacak. Salgının önüne en kısa sürede geçmek, bu zararı engellemek ve ülke ekonomilerinin başka sorunlara yol açmaması için hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.