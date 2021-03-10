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Küresel emtia piyasasında son durum: Petrol düştü, altın yatay seyrediyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2021 10:15 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarında, Suudi Arabistan'a ait dünyanın en büyük ham petrol yükleme tesislerine yapılan saldırının tetiklediği kar satışlarıyla başlayan düşüş sürerken, yatırımcıların gözü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD petrol stokları resmi verisinde olacak.

Küresel emtia piyasasında son durum: Petrol düştü, altın yatay seyrediyor!

ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, yeniden yükselişe geçip 1,720 dolara kadar yükselen altın fiyatları da hafif geri çekildikten sonra yatay hareket ediyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldi. Buna göre, ülke genelinde ham petrol stokları 5 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 milyon 800,000 bin varil yükseldi.

Petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bugün ilerleyen saatlerde açıklayacak olan ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, küresel petrol fiyatlarının gelişmesinde önemli payı bulunan ABD ham petrol üretiminde 2021 yılında beklenen düşüş, önceki öngörü düzeylerinin altında kalacak.

EIA verilerine göre, önceki öngörülerde 2021 yılının tamamında, günde ortalama 290,000 varil düşeceği öngörülen ABD hafm petrol üretimi, günde ortalama 160,000 varil düşüşle 11.15 milyon varil düzeyine gerileyecek.

Buna karşılık, EIA'nın Kısa Vadeli Enerji Görünümü (Short-Term Energy Outlook - STEO) raporuna göre, ABD ham petrol üretimi 2022 yılında günde ortalama 500,000 varil artacak.

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KÜRESEL EMTİADA SON DURUM

  • Brent petrol yüzde 1.00 düşüşle 66.52 dolar,
  • Batı Teksas yüzde 0.75 düşüşle 63.15 dolar,
  • Altın yüzde 0.28 düşüşle 1,711.24 dolar,
  • Gümüş yüzde 1.27 düşüşle 25.58 dolar,
  • Bakır yüzde 2.00 düşüşle 8,826.00 dolar,
  • Platin yüzde 1.31 düşüşle 1,156.89 dolar,
  • Paladyum yüzde 0.24 artışla 2,312.72 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 420 lira, çeyrek altın 697 lira, Cumhuriyet altını da 2,793 liradan satıldı.

ONS ALTINDA TEPKİ ALIMLARI SÜRÜYOR

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın tepki alımları ile güç toplamaya çalışıyor " dedi ve ekledi:

"ABD tahvil faizleri göreceli olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etse de önceki seviyelere kıyasla geri çekilmiş olması değerli metallerin dün iyimser bir performans sergilemesini sağladı.

"Bu kapsamda 1690-1700 dolar desteğinde tutunan altının ons fiyatının 1720 doların üzerinde doğru tepki verdiğini gördük. Dünkü yükselişi pozitif bulmakla birlikte özellikle 1720 doları yakından takip edeceğiz.

"Bu seviyenin aşılması kısa vadede altının zayıflıktan sıyrılmasına ve tepki alımlarının güç kazanmasına yardımcı olabilir. Aksi bir senaryo alımların sadece tepki niteliğinde kalmasına neden olacaktır. Bugün ise özellikle 10 yıl vadeli ABD tahvil ihalesinin sonucunun fiyatlara yön vereceğini tahmin ediyoruz."

PETROL FİYATINDA SALDIRI ETKİLİ OLDU

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, Brent petrolün, hafta başında Suudi Arabistan'daki terminale yapılan saldırı nedeniyle hızlı bir şekilde 70 doların üzerine yükseldiği anımsatılarak, "Ancak, terminaldeki saldırıdan sebep üretim tarafında bir sıkıntının bulunmaması ve ortamın durulması, Brent petrolün kazançlarını hızlı bir şekilde geri vermesine neden olup, 70 dolar seviyesinin altına doğru gevşedi. Teknik olarak, düzeltme hareketi olarak görüyoruz. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan petrol stoklarının 12.8 milyon varil artış kaydetmesi ve dolarında sınırlı yükseliş, petrol fiyatlarını baskılayan diğer unsurlar olarak söylenebilir" denildi.

(DHA)

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