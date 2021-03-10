Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalarda, son birkaç aydır özellikle tahvil ve emtia piyasalarında etkili olan enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Ekonomilerdeki toparlanma, para arzındaki artış ve yüksek seyreden emtia fiyatlar nedeniyle oluşan enflasyon endişeleri, tahvil piyasası üzerinden tüm finansal sistemi etkiliyor.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DE

Bu endişelerle son birkaç aydır yükseliş eğiliminde hareket eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,52’ye kadar geriledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme New York borsasını desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dünkü düşüşüne karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen yılı tamamladığı yüzde 0,92 seviyesinin hala çok üzerinde bulunuyor.

Analistler, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin, tahvil ve pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ayrıca düzenlenecek 10 yıllık tahvil ihalesinin de takip edileceğini aktardı.