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Küresel piyasalar 'Evergrande' şokunu atlatmaya çalışıyor

21.09.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar Çinli Evergrande şirketinin Çin'de finansal istikrarı tehdit edebileceği endişesiyle dün son ayların en sert satıcılı gününü geride bırakırken, yeni günde tepki alımlarının etkisini artırdığı görülüyor.

Küresel piyasalar 'Evergrande' şokunu atlatmaya çalışıyor

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirdi.

Kredi derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's (S&P) konuya ilişkin açıklamasında Çin'in, finansal istikrarı hayati şekilde tehdit etmedikçe şirketi kurtarmayacağının tahmin edildiğini belirtti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve bütçe ile ilgili gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Fed'in yarın açıklanacak para politikası kararları için iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlayacak.

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New York borsasında dünkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarının bugün vadeli endeks kontratlarında da etkili olduğu görülüyor. Analistler, JP Morgan stratejistlerinin ekonomik toparlanmanın hızlanabileceği beklentileriyle alım tavsiyesi vermesinin, dün seans sonlarına doğru alımları tetiklediğini ve pay piyasalarının kayıplarını kısmen telafi etmesinde belirleyici olduğunu bildirdi.
Dün S&P 500 endeksi yüzde 1,70, Dow Jones endeksi yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti. Endeks kontratları, vadeli işlemelerde yeni güne alış ağırlıklı başladı ve şu dakikalarda ortalama yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin para politikasının destekleyici konumunun devam edeceğine yönelik açıklamalarına karşın Avrupa borsalarında da azalan küresel risk iştahıyla birlikte satıcılı bir seyir izlendi.

ECB yetkilileri enflasyonun 2023'e kadar bir zaman aralığında yüzde 2 seviyesine gerileyeceğine inandıklarını, şu anda varlık fiyatlarının özellikle emtia başta olmak üzere oldukça oynak seyrettiğini bildirdi.

Bölgede, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve bu durumun elektrik fiyatlarına etkisi gündemdeki yerini koruyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,74 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,57 değer kaybederken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni günde yüzde 0,1 ile yüzde 0,5 arasında yükselişlerle başladı.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1736'dan işlem görüyor.

Asya'da Çin ve Güney Kore piyasalarında bugün de resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor. Dün kapalı olan Japonya pay piyasalarında bugün düşüşler yüzde 2'ye yaklaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi dünkü güçlü satışların etkisinin azalması ile düşüşünü yavaşlattı. Hang Seng endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.040 seviyesinde bulunuyor.

Evergrande'ye ilişkin haber akışı Asya'da gündemin odağındaki yerini korumaya devam ederken, Çin devletinin şirkete yönelik ne tür adımlar atacağı belirsizliğini koruyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM"

Yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde bugün de sakin bir veri gündemi bulunurken, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarına paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,94 altında 1.391,91 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6725'e yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, 2. çeyrek cari denge

15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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