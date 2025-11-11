Küresel piyasalar Trump sonrası rotayı değiştiriyor: Doların carry cazibesi artarken, ABD Borsaları geride kalıyor

Trump'ın Politikalarıyla Şekillenen Yeni Dünya Düzeni: Yatırımcılar Alternatif Arayışında

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte küresel piyasalar, alışılmadık bir döneme girdi. Özellikle Trump'ın ticaret politikaları ve ABD hükümetinin zaman zaman kapanması, yatırımcı davranışlarını derinden etkiledi. Bu süreçte, doların carry trade işlemleri yeniden gündeme gelirken, uluslararası borsaların performansı ABD borsalarını geride bıraktı.

Doların carry trade cazibesi, özellikle ABD hükümetinin uzun süren kapanmalarıyla birlikte artış gösterdi. Hükümetin kapalı kalması, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları azaltarak doların volatilitesini düşürdü. Bloomberg'in analizlerine göre, Japon yeni veya İsviçre frangı gibi düşük getirili para birimlerinden borç alıp dolara yatırım yapmak, risk-getiri dengesi açısından Avrupa hisse senetleri ve Çin devlet tahvilleri gibi alternatiflere göre daha cazip hale geldi. Bu durum, yatırımcıların dolara olan ilgisini yeniden canlandırdı.

Öte yandan, Trump'ın ikinci döneminde küresel borsaların dolar bazındaki getirileri, ABD borsalarının getirilerini önemli ölçüde solladı. Nefes Gazetesi'nin haberine göre, bu dönemde Çin, Avrupa, Kanada ve Brezilya borsaları öne çıktı. Yatırımcılar, Trump'ın seçilmesinden bu yana ABD dışı küresel hisse senetlerine daha fazla yönelmeye başladı. Bu yönelimin temelinde, ABD borsalarındaki oynaklığa karşı korunma isteği ve S&P 500'e göre daha ucuz alternatifler arayışı yatıyor. Doların zayıflaması da uluslararası getirileri destekleyen bir diğer faktör oldu.

Asya'da Güney Kore'nin Kospi endeksi, son bir yılda %55'lik bir yükseliş kaydederek büyük piyasalar arasında en iyi performansı gösterdi. Avrupa ve Kanada borsaları da S&P 500'ün üzerinde getiri sağladı. Bu durum, yatırımcıların küresel piyasalardaki fırsatları daha yakından takip etmesine ve portföylerini çeşitlendirmesine yol açtı.

Trump'ın politikaları, sadece borsaları değil, aynı zamanda ABD ekonomisinin genel görünümünü de etkiledi. Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri ve diğer korumacı önlemler, küresel ticareti olumsuz etkileyerek ekonomik büyüme üzerinde baskı yarattı. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak daha güvenli limanlara yönelmelerine neden oldu.

Sonuç olarak, Donald Trump'ın başkanlık dönemi, küresel piyasalarda önemli bir dönüm noktası oldu. Doların carry trade cazibesinin artması ve ABD borsalarının uluslararası rakiplerinin gerisinde kalması, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Gelecekte, küresel piyasaların Trump'ın politikalarının etkisinden nasıl kurtulacağı ve yeni bir dengeye nasıl ulaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, bu belirsizlik ortamında dikkatli ve temkinli davranması, portföylerini çeşitlendirmesi ve risk yönetimini ön planda tutması büyük önem taşıyor.