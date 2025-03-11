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  4. 'Ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi' sözleriyle tanınmıştı! Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki greve gitti! O anlar gündem oldu

'Ne anlatıyon be abla gözünü seveyim be abi' sözleriyle tanınmıştı! Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki greve gitti! O anlar gündem oldu

11.03.2025 14:17
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11.03.2025 14:17
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle bir süredir gündem olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, 8 yıl boyunca çalıştığı fabrikadaki greve desteğe gitti. O anlara dair görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken gündem oldu. Alpdoğan sosyal medyada paylaştığı çok sayıda videoyla sık sık gündeme gelirken özellikle bir videosundaki "Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" sözleriyle tanınmıştı.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, son olarak grev görüntüleriyle gündem yarattı.

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ESKİ MESAİ ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Evrensel'de yer alan habere göre; Kocaeli Kartepe'de bulunan Tezcan Galvaniz'de çalışan işçiler, yüzde 8 zam teklifi üzerine greve çıktı, Alpdoğan da eski mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Alpdoğan da eskiden çalıştığı fabrikadaki grevin ilk gününde greve çıkan eski mesai arkadaşlarının yanında oldu. Alpdoğan, o fabrikada 8 sene boyunca çalıştığını da söyledi.

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PAYLAŞTIĞI VİDEOLAR ÇOK KONUŞULUYORDU

Alpdoğan, sosyal medyada paylaştığı videolarla sürekli gündem oluyordu. Özellikle bir videosundaki "Ya ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" repliği çokça konuşulmuştu.

İçerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan'ın sosyal medya platformu X'te 379,8 bin takipçisi bulunurken Instagram'da ise 1,9 milyon takipçisi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
grev fenomen fabrika
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