FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı

New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı

02.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York borsası, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapması beklenen ziyaretin ABD ve Çin arasındaki gerilimi tırmandırmasıyla güne düşüşle başladı.

New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalarak 32.691,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.104,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kayıpla 12.287,67 puana indi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı ziyaretin jeopolitik risk algısını artırmasıyla endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu. Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği arttığı gözlendi.

Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti.

Pelosi'nin, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddia edildi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'li şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançolarının da piyasaların odağında olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'dan çelişkili ifade! "Bana öyle gelmiyor" diyerek duyurduBiden'dan çelişkili ifade! "Bana öyle gelmiyor" diyerek duyurdu
EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...
Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...
Anahtar Kelimeler:
Çin dow jones endeks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Bakan Kurum duyurdu! 'Kira ve konut fiyatlarında düşüş olacak'

Elinde altını olanlar dikkat!

Elinde altını olanlar dikkat!

Ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Bakan duyurdu! Bir ilimizden daha rezerv müjdesi! 80 milyar dolar...

Bakan duyurdu! Bir ilimizden daha rezerv müjdesi! 80 milyar dolar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.