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O ülkede bir dönem sona eriyor! 1500 kişi işini kaybedecek... Özellikle bir grup etkilenecek

06.03.2025 15:47
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Danimarka posta servisi, 2025 sonu itibarıyla mektup dağıtımını durduracağını ve yaklaşık bin 500 kişinin işini kaybedeceğini açıkladı.

O ülkede bir dönem sona eriyor! 1500 kişi işini kaybedecek... Özellikle bir grup etkilenecek

Dünya genelinde dijital iletişim araçlarının kullanımının artmasıyla mektuplaşma gibi yöntemler tedavülden kalkmaya başladı. Danimarka’da devlet tarafından işletilen posta servisi PostNord, yüzde 90’lık düşüş nedeniyle 1 Ocak 2026 itibarıyla mektup dağıtımlarını durduracağını açıkladı. Alınan karar nedeniyle 4 bin 600 çalışandan yaklaşık bin 500’ünün işini kaybedeceği belirtildi.

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ÖZEL BİR ŞİRKET MEKTUP DAĞITIMINI ÜSTLENEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Mektup dağıtımının durmasının ardından ülkedeki bin 500 posta kutusunun haziran ayı itibarıyla kaldırılmaya başlanması beklenirken, Danimarkalı özel bir şirket ise mektup dağıtımını üstlenebileceğini açıkladı.

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KARARIN EN ÇOK YAŞLI NÜFUSU ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Mektup dağıtımında 2000 yılından bu yana düşüş yaşanan Danimarka’da kararın en çok yaşlı nüfusu etkilemesi bekleniyor. Danimarkalıların yüzde 95’i dijital posta hizmetini kullanırken, 271 bin kişinin ise hala mektup gönderdiği belirtildi. PostNord, aynı zamanda İsveç’te de faaliyet gösteriyor.

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Öte yandan, Alman Posta İdaresi Deutsche Post da bugün yüksek maliyetler nedeniyle yıl sonuna kadar büyük bir kısmı mektup ve paket dağıtımında çalışan 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka mektup
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