Rosatom: Çin'in Batı'daki limanlara Kuzey Deniz Yolu üzerinden sevkiyatı arttı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Çin'in Batı ülkelerindeki limanlara Kuzey Deniz Yolu üzerinden sevkiyatının 2025 sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla iki kat artarak 400 bin tona çıkacağını söyledi.

Rus nükleer sanayisinin resmi yayın organı Strana Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Likhachev'in değerlendirmelerine yer verildi.

Kuzey Deniz Yolu'ndaki faaliyetlerin arttığını anlatan Likhachev, "Bu yıl gemilere geçiş için 1196 izin verildi ve geçen yıla göre yüzde 20 artışla 1340 gemi seferi gerçekleştirildi." dedi.

Güzergah üzerinden toplam sevkiyatın geçen yıla göre yüzde 8 artarak 2025'te 3 milyon tona çıktığına işaret eden Likhachev, "Çinli ortaklarımızla işbirliğimizi genişletiyoruz. Çin'in Batı ülkelerindeki limanlara Kuzey Deniz Yolu üzerinden sevkiyatı 2025 sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla iki kat artarak 400 bin tona çıkacak." diye konuştu.

Likhachev, yaptırımlara rağmen, Arktik LNG 2 projesinden ilk sevkiyatın da Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Dünyanın coğrafi açıdan en büyük ülkesi Rusya, Kara Denizi'nden başlayıp Bering Boğazı'ndaki Dejnyov Burnu'na uzanan, yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğundaki özellikle kış döneminde kalın buzullarla kaplı Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine stratejik önem veriyor.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

