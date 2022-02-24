FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rus borsasında tarihi gün! Yüzde 40 kayıp...

Rus borsasında tarihi gün! Yüzde 40 kayıp...

24.02.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlatmasının ardından Rus rublesi ve borsalar değer kaybetti. Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başlamasının ardından Rus Borsasında ve rublede görülen değer kayıpları nedeniyle işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler daha sonra yeniden başladı. MOEX borsası işlemlerin başlamasının ardından yüzde 40'ın üzerinde kayıpla tarihinin en kötü işlem gününü yaşadı. Ruble yüzde 10 değer kaybetti.

Rus borsasında tarihi gün! Yüzde 40 kayıp...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından kayıpların derinleşmesi ile Moskova Borsası'nda işlemler durdu. Saat 10'da tekrar açılan işlemler sonrası MOEX endeksi yüzde 30 değer kaybına uğradı. Yeniden işlemlerin başlamasının ardından Moskova Borsası RTS Endeksi'nde ise kayıp yüzde 40'a ulaştı.

rus-borsa2

RUSYA MERKEZ BANKASI, DÖVİZ PİYASALARINA MÜDAHALE EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına müdahale edecek.

Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden operasyona ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya ve küresel güvenliğe karşı gösterdiği yersiz saldırganlığı ve bunun sonuçlarını NATO ile görüşüp saldırıya birlik içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Oanda analisti Jeffrey Halley piyasaların işgali fiyatladığını belirtti. Ruble Ukrayna tansiyonunun arttığı Şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olmuştu.

iStock-1211572868 (1)

UKRANYA NAKİT PARA ÇEKİMİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Ukrayna'da Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıkladı. Döviz işlemleri ise yasaklandı.Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 100 BİN GRIVNA

Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı.

Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır'Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi
Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz' Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'
Otomobil alacaklar dikkat! Fiyat ve kredi düzenlemesi geliyor Otomobil alacaklar dikkat! Fiyat ve kredi düzenlemesi geliyor
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Para çekimine sınırlama getirildi

Para çekimine sınırlama getirildi

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Kredi borcu olanlar dikkat! Hepsi silinecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.