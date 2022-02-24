Rus borsasında tarihi gün! Yüzde 40 kayıp...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından kayıpların derinleşmesi ile Moskova Borsası'nda işlemler durdu. Saat 10'da tekrar açılan işlemler sonrası MOEX endeksi yüzde 30 değer kaybına uğradı. Yeniden işlemlerin başlamasının ardından Moskova Borsası RTS Endeksi'nde ise kayıp yüzde 40'a ulaştı.

RUSYA MERKEZ BANKASI, DÖVİZ PİYASALARINA MÜDAHALE EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına müdahale edecek.

Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden operasyona ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya ve küresel güvenliğe karşı gösterdiği yersiz saldırganlığı ve bunun sonuçlarını NATO ile görüşüp saldırıya birlik içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Oanda analisti Jeffrey Halley piyasaların işgali fiyatladığını belirtti. Ruble Ukrayna tansiyonunun arttığı Şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olmuştu.

UKRANYA NAKİT PARA ÇEKİMİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Ukrayna'da Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıkladı. Döviz işlemleri ise yasaklandı.Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ 100 BİN GRIVNA

Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı.



