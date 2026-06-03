FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Rusya'da yeni otomobil satışları ilk 5 ayda yıllık bazda yüzde 9 arttı

Rusya'da sıfır otomobil satışları, yüksek kredi maliyetlerine rağmen yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 9 artarak 552 bin 200’e ulaştı.

Rusya'da yeni otomobil satışları ilk 5 ayda yıllık bazda yüzde 9 arttı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'da yeni otomobil satışlarının yılın 5 ayında 2025’in aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 552 bin 200’e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini duyurmuştu. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazarı ele geçirmesi nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartlar yürürlüğe koymaya başladı. Öte yandan Rusya vatandaşları, Batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle hala erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reklam Kurulu'ndan vize başvuru aracılığı hizmeti sunan 7 firmaya incelemeReklam Kurulu'ndan vize başvuru aracılığı hizmeti sunan 7 firmaya inceleme
Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Anahtar Kelimeler:
Rusya Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.