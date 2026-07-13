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Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent'i Hüseyin Başaran şikayet etmiş

Deprem zamanı AHBAP derneğine para toplayan Haluk Levent, bu paraları kendi yararına kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon giderek genişlerken, her şeyi; 2018'de jet kazasında kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti başlatmış.

Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent'i Hüseyin Başaran şikayet etmiş
Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.ahbap

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

Bu kapsamda Levent, dün Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu iddia edildi.

Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent i Hüseyin Başaran şikayet etmiş 1

990 MİLYON LİRALIK BAHİS!

Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi.

Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent i Hüseyin Başaran şikayet etmiş 2

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma genişletilirken 17 kişi daha gözaltına alındı.

HÜSEYİN BAŞARAN'IN ŞİKAYETİYLE BAŞLAMIŞ

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; soruşturmanın bir şikayetle başladığı ortaya çıktı. 2018'de İran'da düşen Türk jetinde kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın da Levent tarafından dolandırıldığı öğrenildi. Kazada Mina Başaran ve yedi arkadaşıyla 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybederken; Levent'in acılı babadan faydalandığı iddia edildi.

Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent i Hüseyin Başaran şikayet etmiş 3

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent tarafından dolandırıldığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu ortaya çıktı.

Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent i Hüseyin Başaran şikayet etmiş 4

Öğrenilen bilgiye göre Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri" Ahbap derneği adına satın almak istedi.

Hüseyin Başaran kızını kaybetmenin acısıyla kimsesiz kız çocuklarını desteklemek istedi; ancak Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığı iddia edildi.

Her şeyi başlatan olay! Haluk Levent i Hüseyin Başaran şikayet etmiş 5

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Ahbap Derneği
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iddia edilen suçlar ispat edilene kadar Haluk Levent masumdur. masumiyet karinesini harfiyen uygulamamuz gerekir, aksi taktirde bir gün herkes aynı duruma düşebilir.
Türkiye gazetesi yazıyorsa algı operasyon ihtimalllerini doğuruyor otomatik olarak
LEVENT EKTİĞİNİ BİÇTİ DAHA GÜN YÜZÜ GÖREMEZ
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