Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Kovid-19 önlemleri ikinci çeyrekte kaldırılmaya başlayacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 8 küçüleceği öngörüsünde bulunarak, “Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda kaldırılmasını bekliyoruz.” dedi.

Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını ifade eden Nabiullina, “Ne küresel ekonomi ne de Rus ekonomisi salgın öncesi seviyelere tek çeyrekte dönemez. Bu nedenle Rus ekonomisindeki büyüme oranları 2021’in ilk çeyreğine kadar negatif kalacak.” diye konuştu.

Salgının ekonomi üzerindeki etkisinin en çok bu yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğine işaret eden Nabiullina, “İkinci çeyrekte ekonominin yüzde 8 küçüleceğini tahmin ediyoruz. Sonrasında ekonomi kademeli olarak toparlayacak. Toparlanma üçüncü çeyrekte başlarsa bu yıl resesyon görmeyebiliriz. Kovid-19’a yönelik alınan tedbirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda kaldırılmasını bekliyoruz.” dedi.