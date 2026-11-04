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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 460 liradan işlem görüyor. 4 Kasım 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 304 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 460 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 653 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 415 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

Altının onsu ise yüzde 2,4 artışla 4 bin 16 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Senatodan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomik ve jeopolitik politikalarında değişiklik olabileceği beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

ABD'de Demokratların Kongre'de kontrolü ele almasıyla Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin iki meclisi de kaybetmesi halinde Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda ABD'deki seçimlerin jeopolitik ve ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarda gelecek dönemin seyrine ilişkin önemli sinyaller vereceği değerlendiriliyor. Yatırımcılar, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyor.

Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizliklerin ve olası siyasi gerilimlerin artabileceğine yönelik öngörüler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum, altın fiyatlarını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 4 Kasım 2026 Çarşamba altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.493,93
6.494,85
% 3.03
11:12
Ons Altın / TL
201.604,55
201.698,85
% 2.86
11:27
Ons Altın / USD
4.030,84
4.031,44
% 2.8
11:27
Çeyrek Altın
10.390,29
10.619,08
% 3.03
11:12
Yarım Altın
20.715,65
21.238,16
% 3.03
11:12
Ziynet Altın
41.561,18
42.346,43
% 3.03
11:12
Cumhuriyet Altını
42.421,00
43.058,00
% 1.01
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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