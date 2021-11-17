FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Rusya Merkez Bankası'ndan gıda fiyatlarında ikinci dalga yükseliş uyarısı

Rusya Merkez Bankası'ndan gıda fiyatlarında ikinci dalga yükseliş uyarısı

17.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, gıda fiyatlarında ikinci bir enflasyon dalgası neticesinde sert yükselişler yaşanabileceğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan gıda fiyatlarında ikinci dalga yükseliş uyarısı

Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, gıda fiyatlarında ikinci bir enflasyon dalgası neticesinde sert yükselişler yaşanabileceğini söyledi.

Tremasov, başkent Moskova’da düzenlenen Moskova Borsası Forumu’nda, ülkede artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonu 2022 sonuna kadar yüzde 4 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını belirten Tremasov, “Önümüzdeki toplantılarda faiz oranını yükseltme olasılığını değerlendireceğimizi oldukça net bir şekilde söyledik. Enflasyonu gelecek yılın sonuna kadar hedefe düşürmekte kararlıyız.” dedi.

Rusya’daki enflasyon konusunda çeşitli risklerin sürdüğüne işaret eden Tremasov, “Enerji fiyatlarının daha da artması tehlikesi var. Gıda fiyatlarında da eğer iyi bir hasat sezonu geçirilmezse ikinci bir enflasyon dalgası neticesinde sert yükselişler yaşanabilir.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada, enflasyonun artmasını önlemek zorunda olduklarını belirterek, “Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya’da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13’e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Dünya devi şirket adını değiştiriyor!Dünya devi şirket adını değiştiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Benzine zam yolda

Benzine zam yolda

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Nobelli ekonomistten Türkiye açıklaması

Nobelli ekonomistten Türkiye açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Bakanlıktan EYT açıklaması

Bakanlıktan EYT açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.