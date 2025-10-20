Rusya'nın Hindistan'a petrol sevkiyatı devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan’a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini açıkladı.
Rudenko, TASS’a yaptığı açıklamada, “Tüm sevkiyat devam ediyor.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Modi’nin Rus ham petrol alımını durduracağına dair güvence verdiğini öne sürdü.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, enerji tedariki için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Bakanlık, enerji politikalarının Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirdi.
ABD, Ukrayna savaşının ardından Hindistan’a gümrük tarifesi uygulamaya başladı.
Hindistan, Rusya’dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına girmişti. (AA)
