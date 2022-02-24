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Rusya-Ukrayna krizi gaz fiyatlarını vurdu! Yüzde 30,7 artış

24.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Rusya-Ukrayna krizi gaz fiyatlarını vurdu! Yüzde 30,7 artış

Finansal piyasalarda, Ukrayna krizinin tırmanması petrol, enerji ve altın fiyatlarını yükseltirken, hisse senedi fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 avro ile tamamlamıştı.

Güne 100 avronun üstünde başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı 125 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 avrodan işlem gördü.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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