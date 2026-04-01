Rusya ve İran arasındaki lojistik hattında 'katlanarak' artış bekleniyor

Zverev, St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Forumu'nda konuştu.

Rusya ile İran arasında deniz yoluyla geçen yıl 7,2 milyon kargo taşındığını anlatan Zverev, "Geçtiğimiz ay yaşanan lojistik değişiklikler göz önüne alındığında, tahıl, metaller, kereste ve diğer birçok yük türündeki trafikte katlanarak bir yükseliş bekliyoruz." dedi.

Zverev, iki ülkenin Hazar Denizi’ndeki limanlarının söz konusu olası artışa hazır durumda bulunduğunu kaydetti.

"ULAŞAMADIĞIMIZ HACİM ARTIŞLARI KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDEBİLECEĞİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Rusya ile İran arasında Kasım 2025’te imzalanan anlaşmayla ortak denizcilik ve liman şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumun kurulduğuna işaret eden Zverev, "Artık, güzergahın durumu ve ihracatta daha önce hiç ulaşamadığımız hacim artışları konusunda ilerleme kaydedebileceğimizi görüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta bir ayı aşkın süre geride kalırken, bu dönemde küresel çapta enerji, gıda ve emtia fiyatları üzerinde baskı oluştu ve tedarik zincirlerinde de aksamalar görüldü.

