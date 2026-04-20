FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı operasyon sonrası dünya yeni bir savaşa girdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın etkileri ham madde ve akaryakıt konusunda sürerken Hürmüz Boğazı'nın kapanması da akaryakıt fiyatlarını şişirdi. Bu durumun etkisi de restoranlarda karşımıza çıkacak…

Dünyayı sarsan savaş gıda ve yemek sektörünü de olumsuz etkiledi. Akaryakıt, enerji, lojistik ve ambalaj sektörlerinde maliyetler arttı. TGRT Haber'in haberine göre restoran fiyatlarına da zam gelecek.

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, nakliye maliyetlerindeki yükselişin tarladan markete uzanan tedarik zincirini ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Savaşın başlamasından bu yana özellikle meyve ve sebze fiyatlarında %15-20 arasında artış görüldüğünü vurguladı.

Bozdağ’ın verdiği örneğe göre, tarlada 8 liraya satılan bir ürün; artan maliyetler ve aracıların devreye girmesiyle önce 26 liraya, ardından market raflarında 50 liraya kadar çıkabiliyor.

Toplu yemek (catering) sektöründe ise fiyat artışlarının henüz son tüketiciye tam olarak yansımadığını belirten Bozdağ, tabldot ücretlerinin genellikle üç aylık dönemler halinde belirlendiğini hatırlattı. Ancak gıda maliyetlerindeki hızlı yükseliş nedeniyle piyasayı bir süre daha izlemeyi planladıklarını söyleyerek, önümüzdeki dönemde sektörün maliyetlerini ifade eden “kazan enflasyonunda” yaklaşık %20’lik bir artış beklediklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
restoran yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.