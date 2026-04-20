Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

Dünyayı sarsan savaş gıda ve yemek sektörünü de olumsuz etkiledi. Akaryakıt, enerji, lojistik ve ambalaj sektörlerinde maliyetler arttı. TGRT Haber'in haberine göre restoran fiyatlarına da zam gelecek.

YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, nakliye maliyetlerindeki yükselişin tarladan markete uzanan tedarik zincirini ciddi şekilde zorladığını ifade etti. Savaşın başlamasından bu yana özellikle meyve ve sebze fiyatlarında %15-20 arasında artış görüldüğünü vurguladı.

Bozdağ’ın verdiği örneğe göre, tarlada 8 liraya satılan bir ürün; artan maliyetler ve aracıların devreye girmesiyle önce 26 liraya, ardından market raflarında 50 liraya kadar çıkabiliyor.

Toplu yemek (catering) sektöründe ise fiyat artışlarının henüz son tüketiciye tam olarak yansımadığını belirten Bozdağ, tabldot ücretlerinin genellikle üç aylık dönemler halinde belirlendiğini hatırlattı. Ancak gıda maliyetlerindeki hızlı yükseliş nedeniyle piyasayı bir süre daha izlemeyi planladıklarını söyleyerek, önümüzdeki dönemde sektörün maliyetlerini ifade eden “kazan enflasyonunda” yaklaşık %20’lik bir artış beklediklerini dile getirdi.