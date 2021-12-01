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  4. Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

01.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla tarafından üretilen bir düdüğün tanıtımını Elon Musk yaptı. Cybertruck'tan esinlenerek tasarlanan 'Cyberwhistle' satışa sunuldu. Cyberwhistle'ın fiyatı şu an 50 dolar yani sabahki kur fiyatıyla yaklaşık 680 liradan satılıyor. Musk yeni düdük için, "Aptal Apple Parlatma Bezine para harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü alın" ifadelerini kullandı.

Şimdi de düdük satmaya başladı! Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yeni bir düdük satışa sunduklarını açıkladı.

İŞLEV FARKI YOK

Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck'tan esinlenerek tasarlanan 'cyberwhistle' şirketin internet sitesinde 50 dolara satışa çıktı. Paslanmaz çelikten üretilen düdüğün normal düdüklerden işlev olarak bir farkı bulunmuyor.

Ünlü milyarder Musk Cyberwhistle'ın satış linkini paylaşırken, daha sonra attığı tweette Apple'a göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Musk "Aptal Apple Parlatma Bezine para harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü alın" ifadelerini kullandı.

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Apple'ın ekran temizleme için satışa çıkardığı bez 20 dolarlık etiketiyle ABD'de gündem olmuştu. Apple Temizleme Bezi Türkiye'de 250 liraya satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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