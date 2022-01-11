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Sosyal medyadan tepki geldi! Le Monde gazetesi 'Airbnb, havuzlu ev kiralayan Müslüman kadınları yetkililere bildirecek'haberini güncelledi

11.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız Le Monde gazetesi, Airbnb şirketinin, havuzlu müstakil ev kiralayan Müslüman kadınları belirlemek için Fransız yetkililerle iş birliği yapacağı iddiasının yer aldığı haberini güncelledi. Airbnb Fransa da "Platformumuzda ayrımcılığa yer yoktur. Airbnb'nin yerel yetkililerle böyle bir görüşmesi olmadı, gelecekte bu tür bir iş birliğine girme hedefi de yoktur." ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyadan tepki geldi! Le Monde gazetesi 'Airbnb, havuzlu ev kiralayan Müslüman kadınları yetkililere bildirecek'haberini güncelledi

Fransız Le Monde gazetesi, Airbnb şirketinin, havuzlu müstakil ev kiralayan Müslüman kadınları belirlemek için Fransız yetkililerle iş birliği yapacağı iddiasının yer aldığı haberini güncelledi.

Le Monde gazetesinin dün yayımlanan "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele: Devletin güçlendirilmiş imkanları" başlıklı haberinde, Fransız yetkililerin "İslamcı ayrılıkçılıkla" mücadele için havuzlu müstakil ev kiralayan kadınları belirlemek amacıyla internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb şirketiyle iş birliği yapacağı iddiasına yer verilmişti.

Le Monde, daha sonra bu haberi güncelleyerek Airbnb ve İçişleri Bakanlığının, Müslüman kadınların havuzlu ev kiralamasının yetkililere bildirilmesi konusunda iş birliği yapıldığını yalanladığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN TEPKİ GELDİ

Sosyal medyada gelen yoğun tepkiler üzerine açıklama yapan Airbnb Fransa da "Platformumuzda ayrımcılığa yer yoktur. Airbnb'nin yerel yetkililerle böyle bir görüşmesi olmadı, gelecekte bu tür bir iş birliğine girme hedefi de yoktur." ifadesi kullanıldı.

Le Monde gazetesinin haberinde ayrıca belediye ait havuzların belirli saatlerde sadece kadınlara ayrılmasının yasal olarak mümkün olmadığı, bunun yanı sıra kadınların özel havuzlarda yüzmesinin "devletin ve yargının meselesi olmadığı" ifadeleri kullanılmıştı.

Ağustos 2021'de yürürlüğe giren "ayrılıkçı" yasasıyla onlarca caminin kapatıldığına dikkat çekilen haberde, devletin daha önce görülmemiş şekilde mücadele ettiği "ayrılıkçılığı" tanımlamakta zorlandığı da kaydedilmişti.(AA)

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