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Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a sert sözler! 'Yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik açıklamasında, “Önümüzdeki yıllarda onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz” dedi.

Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a sert sözler! 'Yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kongre'de bugün konuşma gerçekleştirecek Fed Başkanı Jerome Powell'ı eleştirdi. Trump, Powell'ı, 'harika bir ekonomi' olarak nitelediği bir dönemde faiz oranlarını düşürmediği için 'inatçı' olmakla suçlayarak, “’Bay Çok Geç' Jerome Powell, bugün Kongre'de olacak ve birçok şeyin yanı sıra faiz oranını düşürmeyi neden reddettiğini açıklayacak. Avrupa 10 kesinti yaptı, biz sıfır yaptık. Enflasyon yok, harika ekonomi var. En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDAN ONUN YETERSİZLİĞİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ"

Trump, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye ‘yılda 800 milyar dolar artı’ tasarruf sağlayabileceğini belirterek, Kongre'yi Powell'a konuşması sırasında baskı yapmaya çağırdı. Trump, “Umarım Kongre bu aptal, inatçı adam için harekete geçer. Önümüzdeki yıllarda onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Trump, Fed'e harekete geçmesi çağrısı da yaparak, “Kurul Amerika’yı tekrar harika yapmalı!” diyerek mesajını sonlandırdı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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