Ultra zenginlerin sayısında ciddi artış! Su şirketinin patronu Çin'in en zengini oldu

Çin'de şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu ve patronu Cong Şanşan, Çin'in en zengin kişisi unvanını yeniden ele geçirdi. 2020-2023 yıllarında listenin tepesinde yer alan, 2024'te yerini TikTok'in kurucusu ve patronu Cang Yiming'e bırakan Cong, bu yıl yeniden zirveye çıktı. Şahsi serveti 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan kişilerin yer aldığı listede, bu yıl 1434 kişi yer bulurken, listedeki kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 31 arttı.

Hurun Araştırma Enstitüsünün yayımladığı "Çin Zenginler Listesi"nde Cong, 530 milyar yuan (74,5 milyar dolar) servetiyle ilk sırada yer aldı.

2020-2023 yıllarında listenin tepesinde yer alan, 2024'te yerini TikTok'in kurucusu ve patronu Cang Yiming'e bırakan Cong, bu yıl yeniden zirveye çıktı.

70 yaşındaki Cong'un serveti geçen yıla kıyasla yüzde 56 artış kaydetti.

Cong, 2020'de, Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak ilk kez listenin tepesine yerleşmişti.

TİKTOK'UN DEVRİNE İLİŞKİN PLAN, LİSTENİN TEPESİNDEKİ İSMİ ETKİLEDİ

Geçen yıl listenin tepesinde yer alan, video paylaşım sitesi TikTok'un kurucusu ve çatı şirketi ByteDance'in patronu Cang Yiming, bu yıl yüzde 34 artışla 470 milyar yuana (66,1 milyar dolar) ulaşan servetiyle listenin ikinci sırasında yer aldı.

ABD Kongresinin, veri güvenliği endişeleri nedeniyle TikTok'un devredilmesi veya kapatılmasını öngören kararı, ardından ABD Başkan Donald Trump'ın şirketin ABD'li ortaklardan oluşan konsorsiyuma devredileceğini duyurması, Cang'ın konumunu kaybetmesinde etkili oldu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 19 Eylül'de yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, TikTok'un ABD'li veri tabanı yazılımı şirketi Oracle'ın kurucusu ve patronu Larry Ellison, bilgisayar donanımları ve teknoloji altyapısı üreticisi Dell'in kurucusu ve patronu Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu Rupert Murdoch ile ondan sonra grubun yönetimini üstlenen oğlu Lachlan Murdoch'ın yer alacağı bir konsorsiyuma devredilmesinin planlandığını bildirmişti.

Devir işleminin ardından ABD'li ortakların TikTok'un yüzde 80 hissesini kontrol edeceği, ByteDance'in payının ise en fazla yüzde 20'de kalacağı öngörülüyor.

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden, mesajlaşma uygulaması ve elektronik ödeme dahil çok sayıda işlevi yerine getiren uygulama platformu WeChat'i bünyesinde bulunduran Tencent'in kurucusu ve patronu Pony Ma Huatıng da listenin üçüncü sırasındaki yerini bu yıl da korudu. Ma'nın serveti yüzde 48 artışla 465 milyar yuana (65,4 milyar dolar) ulaştı.

ULTRA ZENGİNLERİN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Hurun Enstitüsü, Çin ana karası ile Hong Kong, Makau ve Tayvan'daki zenginleri servetlerine göre sıraladığı listeyi 1999'dan bu yana yayınlıyor.

Şahsi serveti 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan kişilerin yer aldığı listede, bu yıl 1434 kişi yer bulurken, listedeki kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 31 arttı.

Listedekilerin toplam serveti 30 trilyon yuana (4,2 trilyon dolar) ulaşırken servet miktarı geçen yıla kıyasla yüzde 42 artış kaydetti.

Hurun Enstitüsü Başkanı ve raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, bu yıl girenlerin sayısında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, bunda Çin borsalarındaki yükselişin zenginlerin menkul varlıklarının değerini artırmasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hoogewerf, ayrıca Çin'in teknoloji sektöründe yeni müteşebbislerin ortaya çıkması ve ülkenin ihracatındaki artış ivmesinin de listeye yeni isimlerin eklenmesini sağladığını vurguladı. Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

