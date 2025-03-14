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%0 faizli dosya masrafsız 50.000 TL ihtiyaç kredisini kaçırmayın, hemen başvurun!

14.03.2025 12:01
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%0 faizli, 6 ay taksitli ve dosya masrafsız 50.000 TL kredi fırsatına şimdi başvur, taksitli ve faizsiz bir şekilde geri öde!

%0 faizli dosya masrafsız 50.000 TL ihtiyaç kredisini kaçırmayın, hemen başvurun!

Şubeye gitmeden 50.000 TL krediyi faizsiz bir şekilde alabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde
karşılanacaktır

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