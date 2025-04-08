FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. %0 faizli taksitli 75.000 TL fırsata hemen başvurun!

%0 faizli taksitli 75.000 TL fırsata hemen başvurun!

08.04.2025 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faizsiz fırsatlarda büyük avantaj! %0 faizli 75.000 TL ve taksitli nakit fırsatına şimdi başvur, taksitli ve faizsiz bir şekilde geri öde.

%0 faizli taksitli 75.000 TL fırsata hemen başvurun!

Şubeye Gitmeden Anında 75.000 TL Nakiti Faizsiz Bir Şekilde Alabilirsiniz. %0’dan Başlayan Faiz Oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar Kullanabileceğiniz Kredi Fırsatlarını HangiKredi’de Karşılaştırabilirsiniz.

Bankaların Tüm Tekliflerini Tek Bir Sayfada Karşılaştırabilirsiniz. İhtiyacınızı Belirleyip, Dilediğiniz Tutarlarda Kredi ve Nakit Avans Başvurusunda bulunabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

mynetpn320x480

Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

Canlı Borsa

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Togg’un yeni sedanı T10F yollardaTogg’un yeni sedanı T10F yollarda
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"
Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

Gözler Külliye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik ziyaret

Gözler Külliye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik ziyaret

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son perde! %125 hamlesine misilleme: "Çin sonuna kadar yanıt verecek"

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Sabancı'nın köşküne 10 haneli değer biçildi!

Sabancı'nın köşküne 10 haneli değer biçildi!

Şimşek'ten petrol fiyatları için açıklama!

Şimşek'ten petrol fiyatları için açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.