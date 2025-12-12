%0 faizli ve taksitli 25.000 TL nakit avans fırsatına hemen başvurun

%0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz nakit fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz.
Bankaların tüm tekliflerini tek bir sayfada karşılaştırabilirsiniz.
İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.
[HEMEN BAŞVUR](https://www.hangikredi.com/basvuru/kredi-karti/yonlendirme?id=3&campaign=onedio_mynet&utm_source=mynet&utm_medium=PlanF&utm_content=mynet_axess_pn&utm_campaign=Affiliate)
Kampanya Koşulları:
•Kampanya kapsamındaki faizsiz nakit avans sadece 1 kez kullanılabilecektir.
• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum