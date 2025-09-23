%0 faizli ve taksitli 85.000 TL nakit fırsatını kaçırmayın!

%0’dan başlayan faiz oranlarıyla, 100.000 TL’ye kadar kullanabileceğiniz kredi fırsatlarını HangiKredi’de karşılaştırabilirsiniz.
İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.
Kampanya Koşulları:
• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.
• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.
• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.
• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.
