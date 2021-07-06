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1.5 tonluk kurbanlık ’Paşa’yı, otomobil fiyatına satışa çıkardı

06.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta besici Necati Bilgiç’e ait “Paşa” isimli 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki simental ırkı boğa, 55 bin liraya alıcısını bekliyor.

1.5 tonluk kurbanlık ’Paşa’yı, otomobil fiyatına satışa çıkardı

Yozgat’ta besicilik yapan Necati Bilgiç, 2,5 yıl önce satın aldığı ve Paşa ismini verdiği simental ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 ton 500 kilo ağırlığında 1.5 metre boyunda ve 2.40 metre uzunluğunda olan “Paşa” isimli kurbanlık boğa, 55 bin TL fiyatı ile alıcısını bekliyor.

Mandırasında kurbanlıklarını bayrama hazırlayan besici Necati Bilgiç, 1 ton 500 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğasına gözü gibi bakıyor. Günlük 12 kilogram yem yiyen Paşa’yı özenle besleyip büyüten Bilgiç, kurbanlık boğayı
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GÜNDE 12 KİLO YEM YİYOR

Paşa isimli boğaya 2.5 yıldır özenle baktıklarını söyleyen besici Bilgiç, “Bu hayvanı 2.5 senedir besliyoruz, 2.5 yaşında canlı ağırlığı 1.5 ton, karkas verimi 920 kilogram civarında. Bu hayvan günlük 10-12 kilogram yem yiyor. Üzerine aylık 30 kilogram karkas ağırlık koyuyor. Kendi yememizle özel hazırladığımız yemlerle besliyoruz. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı ve bu hayvanı satışa çıkardık 55 bin lira bir para talebimiz var. Müşterilerimizi bekliyoruz. Kesimini paketlemesini kendimiz yapıyoruz, müşterilerimize yardımcı oluyoruz” dedi.

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BOYU 1,5 METRE UZUNLUĞU 2 METRE 40 SANTİM

Bir buçuk tonluk Paşa isimli boğayı araba fiyatına satacaklarını da belirten Bilgiç, “Özel yetiştirdiğimiz için bu seneki kurbanlığımız araba fiyatını buluyor. Biz bu hayvana 2.5 yıldır özenle bakıyoruz, yoncası, otu, samanı ile. O yüzden hayvanımızın ağırlığı 1.5 ton olduğu için ona göre bir talebimiz var bir otomobil fiyatına satacağız. Bir buçuk metre yüksekliği var 2 metre 40 santim uzunluğu var. İsmi Paşa, cinsi simental. Özel beslediğimiz bir hayvan bu. Bu hayvanı 7 kişi kesebilir. 1.5 tonluk Paşa’nın müşterisini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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