FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

06.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin başlayacağını belirterek, "Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." dedi.

Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilmesi kararı alındığını ve bu çerçevede demir yolu yolcu taşımacılığında da bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar 57 milyon yolcu taşıyan YHT'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 50 kapasiteli hizmet verdiğini anımsatan Karaismailoğlu, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlamasının sona erdiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu;"Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı."

Elon Musk yine durmadı: Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapınElon Musk yine durmadı: Bulabildiğiniz kadar çok coin bulun ve bunu hızlı yapın

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerinin de başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." ifadelerini kullandı.YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat sürelerinin önemli oranda düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT artı otobüs" bağlantısıyla Ankara-Bursa hattında seyahatin 4 saate, Konya-Bursa hattında 4 saat 15 dakikaya, Ankara-Karaman hattında 3 saat 35 dakikaya ve İstanbul-Karaman hattında 6 saat 55 dakikaya indiğini bildirdi.

"YHT SEFERLERİNİN ARTIRILMASIYLA 16 BİN 92 İLAVE KAPASİTE SAĞLANDI"

Karaismailoğlu, yolcu yoğunluğunun bayram tatilinin uzun olması nedeniyle önemli oranda artmasını beklediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu;

"Mart 2020'den beri seyahat ve diğer kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu bayramda, hem kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hem okulların tatil olması hem de yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla şehirler arası seyahatler önemli oranda yoğunlaşacaktır. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlandı."

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde salgın döneminde her türlü tedbiri alarak sağlıklı ve güvenli seyahat imkanı sunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, kademeli normalleşme döneminde de her türlü tedbiri alarak en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, vatandaşlardan da sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kurallarına uymaları konusunda hassasiyet beklediklerine dikkati çekerek, "Bayramı bayram gibi yaşamak, daha sonrasında üzülmemek için herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." dedi.

28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, bu kapsamda Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletileceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, sık seyahat edenler için YHT'lerde ve diğer trenlerde abonman paket satışının devam ettiğini vurgulayarak, orta ve yakın şehirler arasında daha önce işletilmeye başlanan bölgesel trenlerin 32 ayrı güzergahta günde 162 sefer yaptığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda Marmaray ve Başkentray'da normal seferlerle hizmete devam edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Binance'a İngiltere ve Kanada'dan sonra bir şok daha! Barclays ödeme yapmayı durdurduBinance'a İngiltere ve Kanada'dan sonra bir şok daha! Barclays ödeme yapmayı durdurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistler akın ediyor! Burası ne Ege ne de AkdenizTuristler akın ediyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
Gram altın 2021 sonunda 600 lira!Gram altın 2021 sonunda 600 lira!
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Buralarda arsa ve arazisi olanlar yaşadı!

Buralarda arsa ve arazisi olanlar yaşadı!

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

Kaderi 'taşınmak' oldu! Bir ilçe 7. kez yer değiştiriyor

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.