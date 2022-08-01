1 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ne kadar sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü arama motorlarında konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Güncel fiyatlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki 1 Ağustos dolar ne kadar, kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? Dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,02'lik yükselişle 17,9147 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,91,39 TL ve güncel satış fiyatı 17,9156 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 1 Ağustos Pazartesi günü 17,9449 TL alış 17,9526 TL' satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,46'lık yükselişle yapan euro 18,3397 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3235 TL alış fiyatından, 18,35593 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro 1 Ağustos Pazartesi günü 18,4226 TL alış 18,4426 TL' satış fiyatından işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

1 ingiliz sterlini 21,84 TL alış fiyatından işlem gördü.

