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1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama iş işten geçti... Anlamın tek bir yolu var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.05.2024 09:00
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İstanbul'da bir sürücü, daha geçen ay aldığı arabasından tuhaf sesler gelince tamirciye gitti. Otomobili detaylı inceleyen usta, araca sahte yağ konduğunu tespit ederken; 241 bin liralık hasar ortaya çıktı. Herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar ise sahte yağı ayırt etmenin tek bir yolu olduğunu söylüyor. işte detaylar...

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama iş işten geçti... Anlamın tek bir yolu var

İstanbul'da bir sürücü yaklaşık bir ay önce aldığı otomobilden anormal sesler gelmeye başladığını fark etti. Aracın düşen performansından şikayetçi olmaya başlayan sürücü, aracını kendi bildiği ustasına getirdi.

SAHTE YAĞ KULLANILMIŞ

Motor ustası araçta detaylı inceleme yaparken, otomobilde sahte yağ kullanıldığını tespit etti.

241 BİN TL MASRAF ÇIKTI

241 bin TL'lik bir masraf olduğunu duyan araç sahibi ise şaştı kaldı.

para

Ralf Surki, Show Haber'e yaptığı açıklamada "Motorundan sahte yağ kullanılmasından dolayı, motor revizyonu gerekiyor" dedi.

Motor ustası Ferhat Lafci ise "İçerisinde katık paketleri ve bazı yağlardan oluşan katkılardan dolayı motorun ısının yükselmesini engelliyor. Sahte yağlarda ise bunlar olmadığı için motor ısı yükseliyor ve sahte yağlar yanarak kurum olarak siyah duman şeklinde atılıyor. Yağ eksilmesi oluyor ve metal metala sürttüğü için motorda ciddi sorunlar yaşanıyor"

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SAHTE MOTOR YAĞ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte yağlarda kapakların ve QR kodların dahi kopyalanabildiğini belirten uzmanlar, ancak bidonların maliyeti yüksek olduğu için farklı bidonlar kullanıldığını söyledi. Genellikle gerçek yağların kullanıldığını belirten uzmanlar; aynı kutuların alt tarafından delinerek içlerine sahte yağ konulduğu uyarısında bulunuyor.

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Almış olduğunu kutunun alt tarafının incelenmesinde fayda olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil yağ
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