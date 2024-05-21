FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 1 milyon 115 liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi: 'Fiyatlarımız benzer restoranlar ile aynı seviyede'

1 milyon 115 liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi: 'Fiyatlarımız benzer restoranlar ile aynı seviyede'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunun açılmasıyla rekor fiyatlarla gündeme gelen Bodrum'da bu kez bir restoranın adisyonuna gören bir daha baktı. 1 milyon 115 liralık hesap gündem olurken restorandan fiyatlara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada adisyonun 20 kişilik olduğu vurgulandı.

1 milyon 115 liralık hesapla gündem olmuştu: Bodrum'daki o restorandan açıklama geldi: 'Fiyatlarımız benzer restoranlar ile aynı seviyede'

Her sene yüksek fiyatlarıyla cep yakan Bodrum bu kez 1 milyon 115 liralık hesapla şaşırttı. 20 kişilik grubun ödediği hesapla ilgili Bagetelle Restoran ve Beach Club’tan açkıklama yapıldı. Açıklamada, “Geçtiğimiz yıla ait 20 kişilik bir grup tarafından standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde yeniden gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık." denildi.

hesap

Sözcü'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Henüz yeni yatırım ve sezon hazırlıklarımız devam ederken bu yıla ait gibi gösterilen fatura, siparişten de görüleceği üzere 20 kişilik, yabancı içki, kokteyl ve özel şampanya şovu gibi ilave hizmetlerin alındığı bir sipariştir. Normal koşullarda Bagatelle Bodrum fiyatları, piyasada faaliyet gösteren benzer restoranlar ile aynı seviyededir."

Bodrum'da gelen hesap şoke etti! Bodrum'da gelen hesap şoke etti!


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine 2 ihalede 46,3 milyar lira borçlandıHazine 2 ihalede 46,3 milyar lira borçlandı
'Borcu var' paylaşımını görünce dayanamadı: 'Kendine bir iş bul''Borcu var' paylaşımını görünce dayanamadı: 'Kendine bir iş bul'
Ev sahibi-kiracı davasında artık nikah fotoğrafları da dosyada! Ev sahibi-kiracı davasında artık nikah fotoğrafları da dosyada!
Anahtar Kelimeler:
Bodrum hesap
En Çok Okunan Haberler
Selen hemşire olayında sarsıcı detay! Yakın arkadaşıyla aynı kaderi yaşamış: Ortak arkadaşları ise şüpheli doktor

Selen hemşire olayında sarsıcı detay! Yakın arkadaşıyla aynı kaderi yaşamış: Ortak arkadaşları ise şüpheli doktor

'Borcu var' paylaşımını görünce dayanamadı: 'Kendine bir iş bul'

'Borcu var' paylaşımını görünce dayanamadı: 'Kendine bir iş bul'

Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 31 bin TL ödeme veren var!

Özel bankalardan emekli promosyonu hamlesi: 31 bin TL ödeme veren var!

Emekliye yüzde 15 indirim!

Emekliye yüzde 15 indirim!

Şemsiye ve şezlonglar artık ücretsiz olacak

Şemsiye ve şezlonglar artık ücretsiz olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.