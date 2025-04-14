1 milyondan fazla mağduru var! 2 sigorta şirketi kapatıldı: Mağdurlar ne yapacak?

SSDK, 2 sigorta şirketinin kapatılmasına karar verdi. Son bir buçuk yılda 3 sigorta şirketi tamamen kapatıldı, 2 sigorta şirketinin faaliyetleri durduruldu. Sağlıktan ev ve araca kadar 1 milyondan fazla kişi mağdur oldu. Mağdurlar ne yapacak? Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi durumu uzman isime sordu.

2 SİGORTA ŞİRKETİ KAPATILDI: 1 MİLYON KİŞİ MAĞDUR

Ekonomist Muhammet Bayram şunları söyledi: Tarım sigortası bugünlerde çok gündemde. Bazı sigorta şirketleri öz sermaye yetersizliği ve bazı usulsüzlükler nedeniyle kapatıldı. 2 şirkette toplamda 1 milyon kişi sigorta yaptırdı. Sigorta Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (SSDK) bazı yaptırımları var. Öz sermayenin yeterli olması gerekiyor. Faaliyeti durdurulan şirketlerden biri 1.2 milyar TL zararla kapattı.

MAĞDURLAR NE YAPABİLİR?

Şu an itibarıyla mağduriyet söz konusu değil. Bu iki sigorta şirketinden sigorta yaptırdıysanız, poliçenizi iptal edebilirsiniz. SDDK'nın kararlarını tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor.

Kaynak: EKOL TV