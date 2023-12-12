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1 Ocak'tan itibaren uygulama değişiyor: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kargo iadesi ücretleri için karar..

12.12.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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1 Ocak itibarıyla internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki ürün iadelerinde ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe kargo iade ücreti tüketiciler tarafından ödenecek.

1 Ocak'tan itibaren uygulama değişiyor: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kargo iadesi ücretleri için karar..

1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişte (e-ticaret) ürün ayıplı mal olarak değerlendirilmedikçe, alışverişten vazgeçme, kargoyu teslim almama durumunda cayma hakkını kullanacak tüketici, kargo iade ücretini kendi ödeyecek.

İnternet üzerinden alışverişin son yıllarda artmasıyla kargo şubelerindeki iade işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü için ürünlerin iade sürecinde değişiklik yapıldı. İnternetten alınan ürünlerin iadesinin, tüketiciler tarafından karşılanacağı düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kargo
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