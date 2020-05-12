10 yılda emekliliğin yolu açıldı! Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

işiler çalışma hayatına adım attıklarında 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde SGK'ya bildirilirler. Esas kazanç ve sigortalılık türüne göre çalışanların adına prim ödemesi yapılır. Bu noktadan sonra çalışanlar emeklilik için gün saymaya başlar. Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesinde sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, prim miktarı, yaş ve cinsiyet gibi parametreler belirleyici olmaktadır.
Çalışanların emekli olabilmesi için geçerli olan sigorta başlangıç tarihi kriterinde büyük bir müjde verildi. 1999 tarihi ve öncesindeki dönemlerde sigorta başlangıcı olanların belirlenen şartları yerine getirmesi durumunda 3600 günle erken emekli olmasına imkan tanınmıştır. Peki, 3600 günden emeklilik şartları nelerdir? 3600 günden emeklilik maaşları ne kadardır? İşte, yasa ile güvence altına alınan erken emeklilik yöntemine dair merak edilen detaylar...
Sigortalılık statüsü fark etmeksizin kişilerin 3600 günden erken emekli olmasının yolu açılmıştır. Bunun için kişilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
Erken emeklilik şansı elde etmek için kişilerin 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilerek işe başlamaları gerekir. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, 3600 prim günü şartını yerine getirseler bile bu kapsamda emekli olamazlar.
Erken emeklilik için en kilit şart ise; 15 yıllık hizmet süresini tamamlamak ve kişilerin adına SGK'ya 3600 prim gününün yatırılmış olmasıdır.
3600 prim günü şartının eksik kalması durumunda kişilerin ve hak sahiplerinin hizmet borçlanması ile bu kriteri yerine getirmesine izin verilmiştir.
Sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilen zamanda staj başlangıç tarihi belirleyici olmaz.
Kişilerin sigortalılık süresi ve prim miktarını tamamlamalarının ardından kadın ve erkekler için özel olarak belirlenen yaş şartlarını beklemeleri şarttır.
Kadın sigortalıların 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günü ödemesine ilişkin şartların tamamlandığı tarih yaş kriterlerini belirler.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli maaşına kavuşabilirler.
ERKEKLER 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?
Erkek sigortalıların 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günü ödemesine ilişkin şartların tamamlandığı tarih yaş kriterlerini belirler.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında emekli maaşına kavuşabilirler.
3600 günden emekli olanlar, sigorta başlangıç tarihi 2000 tarihinden sonra olanlara göre daha yüksek maaş alırlar. Kişilerin çalışma süresinin yıllara göre ağırlığı, emekli maaşının miktarını belirler.
31 Aralık 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli maaşı alıyorlar.
Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan ekonomi paketi ile en düşük emekli maaşı 1500 TL olmuştur. Bundan önce;
1 Ocak 2000 tarihinden sonra çalışma hayatına başlayan ve emekliliği hak edenler 1400 TL,
2008 yılı ve öncesinde çalışma hayatına başlayan ve emekliliği hak edenler 1200 TL,
Çalışma hayatının büyük bir kısmı 2008 yılı ve sonrasında gerçekleşen ve emekliliği hak edenler en az 1000 TL emekli maaşı alıyordu.
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