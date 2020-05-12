10 yılda emekliliğin yolu açıldı! Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

işiler çalışma hayatına adım attıklarında 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde SGK'ya bildirilirler. Esas kazanç ve sigortalılık türüne göre çalışanların adına prim ödemesi yapılır. Bu noktadan sonra çalışanlar emeklilik için gün saymaya başlar. Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesinde sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, prim miktarı, yaş ve cinsiyet gibi parametreler belirleyici olmaktadır.

Çalışanların emekli olabilmesi için geçerli olan sigorta başlangıç tarihi kriterinde büyük bir müjde verildi. 1999 tarihi ve öncesindeki dönemlerde sigorta başlangıcı olanların belirlenen şartları yerine getirmesi durumunda 3600 günle erken emekli olmasına imkan tanınmıştır. Peki, 3600 günden emeklilik şartları nelerdir? 3600 günden emeklilik maaşları ne kadardır? İşte, yasa ile güvence altına alınan erken emeklilik yöntemine dair merak edilen detaylar...

3600 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Sigortalılık statüsü fark etmeksizin kişilerin 3600 günden erken emekli olmasının yolu açılmıştır. Bunun için kişilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olması gerekir.