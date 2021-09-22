100 bin kişiye kamuda iş fırsatı! KPSS şartı...

KPSS’nin açıklanmasının ardından bu yıl kamuya alınacak personel sayısı belli oldu. 100 bin kişinin hayallerine kavuşmasında bazı işler KPSS şartı ile bazıları da kura ile gerçekleşecek. Kamu kurumları personel alımını ise artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirecek. İlanları takip etmek için yapılması gerekenleri haberimizden öğrenebilirsiniz

KAMUDAKİ İŞ İLANLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Bu yıl kamuya 100 bin personel alınacak. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirilirken, kamu ilanlarını "kariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Belediyeler, özel sektörün de bu platformu kullanma yönünde talebi bulunuyor. Talebe yönelik cevabın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

İş Kanunu'na göre göre çalıştıracak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. İşçi alım ilanları Kurum'un internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yayımlanıyor. Bugün itibariyle 135 bin açık iş ilanı bulunuyor. Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir. İlanı veren kurum, kuruluşlar kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.

Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayınlanıyor. İlanlara başvuru süresi beş gündür. İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; https://esube. iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden ya da İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir. Kamuya işçi olarak alınacakların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

KPSS VE EKPSS PUANIYLA İŞE ALAN KURUMLAR HANGİLERİDİR?

KPSS puanlarıyla ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına başvurulurken, EKPSS puanları engelli işçi alım ilanlarında kullanılır. Bu durumun istisnası; eğitimine bakılmadan temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alım ilanlarıdır. Kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin alımlar da aynı kapsamda yer alıyor. Bu ilanlara gönderilecek adaylar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirleniyor.

KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ALT PUAN SINIRI KAÇTIR?

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için B grubu kadrolar için en son yapılan geçerli KPSS'den en az 60 puan almak gerekiyor. Engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurulabilmesi için ise KPSS/EKPSS'ye girmiş olmak yeterli.

B grubu kadrolar için çift yıllarda yapılmış ve geçerli olan; lisans mezunları için KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kumunca belirlenen puan türü, ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır. Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu tarafından belirlenen geçerli KPSS puan türü kullanılır.

KURA İLE ALINAN KAMU İŞLERİNDE LİSTE NASIL BELİRLENİR?

Kuraya tabi ilanlarda Kurumun gönderdiği ve ilanda belirtilen şartları taşıyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday belirleniyor. Ayrıca, aynı sayıda yedek aday, ilanı veren kamu kurumu tarafından noter huzurunda çekilecek kura ile belirleniyor. Kamu kuruluşu istihdam edeceği kişileri, yukarıda belirtilen listelerde yer alan adaylar arasından yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınavla belirler.



