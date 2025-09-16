100 bin TL'yi buluyor' Memur, öğrenci, ev alanın yeni problemi 'Ek para vermeniz lazım'

Konut satışları, üniversite öğrencilerinin şehir değişikliği, memur atamaları ve evlilikler sebebiyle nakliye sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Fakat sektördeki bu canlılığın ciddi problemleri de beraberinde getirdiği belirtiliyor. Vatandaşların, nakliye hizmetleri konusunda şikayetleri olduğu öğrenildi.

'EKSTRA KAT ÜCRETİ', 'MERDİVAN KULLANMA BEDELİ' YA DA 'PAKETLEME FARKI' GİBİ GEREKÇELER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; taşınma sürecinde en sık karşılaşılan problemlerin başında ücret anlaşmazlıkları var. İlk etapta belirlenen fiyatın, taşınma günü farklı gerekçelerle artırılabildiği aktarıldı. Kimi nakliyecilerin 'ekstra kat ücreti', 'merdiven kullanma bedeli' veya 'paketleme farkı' gibi gerekçelerle vatandaştan ek taleplerde bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan yine bazılarının, eşyalar araca yüklendikten sonra da 'asansör dar geldi', 'biz bu eşyaları bu fiyata çıkaramayız', 'bu sokak çok dar, kamyonu buraya yanaştıramayız', 'kat fazla çıktı, ek para vermeniz lazım', 'saatlik çalışıyoruz süremiz doldu' gibi söylemlerle işi yarım bırakma tehdidiyle vatandaştan para almaya çalıştıkları da aktarıldı.

Öte yandan nakliye şikayetlerinde bir başka problem olarak eşyaların zarar görmesi de öne çıkıyor. Elektronik eşyalar ve mobilyalarda çizilme, kırılma, kaybolma gibi vakaların sık yaşandığı belirtilirken yaşanan hırsızlık ve benzeri olumsuz olayların sektöre olan güveni zedelediği vurgulanıyor.

MECBUREN EKSTRA ÜCRET ÖDÜYORLAR

Kimi vatandaşların daha da kötü senaryolarla karşı karşıya kalabildiği belirtilirken nakliyecilerin "Biz bu işin sorumluluğunu almıyoruz, beğenmiyorsanız dava açın" diyerek savunma yaptığı da belirtiliyor. Taşınma günü eşya derdinde olan bazı vatandaş için dava süreci zor görününce pek çok kişinin talepleri kabul edip ekstra ücret ödemek durumunda kaldığı da aktarıldı.

Son 6 ay içinde şikayet sitelerinde bu tarz konularla alakalı 4500'ün üzerinde talebin yazıldığı görülürken dile getirilmeyen sıkıntıların da olabileceği göz önüne alındığı zaman nakliye sektörüne dair ciddi rahatsızlıkların olabileceği dikkat çekiyor.

Nakliye sektöründe kayıt dışı çalışmanın varlığına da işaret edilirken yetki belgesi olmayan firmaların internetten ilan açıp müşteri bulabildiğine vurgu yapılıyor. Fatura kesmeyip ödemeyi elden isteyen bu işletmelerin, şikayet durumunda ise ulaşılamadığı belirtiliyor. Vatandaş da elinde sözleşme veya resmi belge olmadığından hakkını arayamazken kayıt dışı çalışan firmalarla yapılan sözleşmelerin de anlaşmazlık durumunda tüketiciyi savunmasız bıraktığı aktarılıyor.

Diğer yandan nakliye fiyatlarındaki güncel rakamlar da konuşuluyor. Şehir içi taşıma 8 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye çıkarken şehirler arası da 100 bin TL'yi bulabiliyor.

VATANDAŞIN YAPABİLECEKLERİ

Peki, bu konularda tüketicilerin ne yapması gerekiyor? Nakliye hizmeti alırken yazılı sözleşme talep edilmesi ve ödemenin banka üzerinden yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede anlaşmazlık durumunda hukuki delil elde edilebileceği belirtiliyor. Diğer yandan hizmet alınacak firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesinin olup olmadığının da sorgulanması gerektiği aktarılıyor. Bir mağduriyet yaşanması durumunda ise tüketicilerin, Tüketici Hakem Heyetleri'ne, CİMER'e veya ALO 175 Tüketici Hattı'na başvurabileceği belirtiliyor. Hasar ya da hırsızlık gibi adli boyutu olan hallerde de direkt polise ya da savcılığa müracaat edilmesi gerektiği aktarılıyor. Uzmanlar, nakliye sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi ve tüketicilerin korunması adına denetimlerin artırılması gerekliliğine dikkat çekerken vatandaşların da güvenilir firmalara yönlendirilmesi için resmi bir 'nakliye rehberi' oluşturulması öneriliyor.