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100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor! Emekliler bu haberi bekliyordu... Bir seferlik 5 bin TL!

17.09.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli bir yandan 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla maaşlarına ara zam yapılmasını beklerken, diğer yandan da Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Kulislerdeki söz konusu ikramiyenin 29 Ekim'den önce duyurulacağı konuşulurken, masaya gelen ilk rakam da ortaya çıktı.

100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor! Emekliler bu haberi bekliyordu... Bir seferlik 5 bin TL!

Emekli maaşlarına zam yapılması için tüm gözler 1 Ekim'de açılanacak olan Meclis'e çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da milyonlarca emeklinin maaşlarının düzenlenmesi için talimatı verdi. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor.

EMEKLİLERE 100. YIL İKRAMİYESİ

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Emekliye zammın yanında bir de ikramiye geliyor.

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İŞTE MASADAKİ RAKAM

Milliyet'te yer alan habere göre; bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi gündemde. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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"ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR"

İkramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta.

Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek.

Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
29 ekim emekli ikramiye

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