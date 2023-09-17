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Bağ-Kur'luya erken emeklilik, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik fırsatı, ara zam... Torba yasa ile Meclis'e geliyor!

17.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler için gözler 1 Ekim'e çevrildi. Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. torba yasanın gündeme gelmesi bekleniyor. Söz konusu yasada; Bağ-Kur'luya erken emeklilik, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik fırsatı gibi önemli başlıklar yer alacak. İşte detaylar...

Bağ-Kur'luya erken emeklilik, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik fırsatı, ara zam... Torba yasa ile Meclis'e geliyor!

Meclis açılır açılmaz milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli düzenlemelerin olduğu bir torba yasanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ekonomi ağırlıklı olacak torba yasada Bağ-Kur'luya erken emeklilik, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik fırsatı gibi önemli başlıklar yer alacak. Tüm bu düzenlemeler 2. torba yasa ile; 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'in en önemli mesaisi olacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Dışarıda çalışmadığı için emekli olamayan ev kadınları, yeni düzenlemeyle birlite sigortasını ödeyerek emekli olma fırsatını elde edecek. Primlerin 3'te 1'ini ev kadınları için devlet ödeyecek.

Eğer ev hanımı olan kadınların çocukları varsa, erken emeklilikte referans da çocuk sayısı olacak.

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EMEKLİYE ARA ZAM

Söz konusu düzenleme ile emeklilere de ara zam yeniden gündemde olacak. Konuyla ilgili ATV Haber'e değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "Burada 3 formül gündemde. Birincisi oransal bir artış yapılması, ikincisi seyyanen bir zam yapılması, üçüncüsü de taban maaşın yükseltilmesi. Bu konuların da Ekim ayında torba yasa ile Meclis'e gelmesini bekliyoruz."

EMEKLİLERE 100. YIL İKRAMİYESİ

Emeklilere ayrıca Cumhuriyetin 100. yılına özel, 100. yıl ikramiye verilmesi de gündemde. Söz konusu ikramiye ile her emekliye en az 5 bin TL verileceği belirtiliyor.

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BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur'luya erken emeklilik için de düğmeye basıldı. Mevcut şartlarda emekli olabilmesi için 9 bin prim gününü doldurması gereken Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik fırsatı geliyor. 2. torba yasa ile söz konusu prim gününün 7 bin 200'e düşmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi ve taşerona kadro düzenlemelerinin de ikinci torba yasa ile Meclis'in gündemine gelecek.

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torba yasa emekli meclis

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