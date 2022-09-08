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104 yıl sonra yeniden basıldı! Vatandaştan Reşat altına yoğun talep! Uzmanlardan önemli uyarı geldi

08.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına 104 yıl sonra yeniden başlamıştı. Uzmanlar, yeni Reşat altın alacaklar için parlak ve 22 ayar olmasına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Ayrıca, yeni Reşat altınlar yatırım aracı olarak kullanabilecek.

104 yıl sonra yeniden basıldı! Vatandaştan Reşat altına yoğun talep! Uzmanlardan önemli uyarı geldi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tarafından piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına yeniden başladığını duyurmuştu. Osmanlı döneminde kullanılmayan başlayan ve 1909-1918 yılında basılan Reşat altınlar yeniden piyasaya sürülürken, ilk etapta ise 8 bin 300 adet üretildi. Reşat altınların üretiminin 104 yıldır yasak olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, “Bu zamana kadar merdiven altında üretimi yapılıyordu bu da karışıklığa neden oluyordu. Darphane Genel Müdürlüğünün açıklaması ile birlikte bu karışıklık ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yastık altında olan Reşat altınları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Artık vatandaşlarımız, 22 ayar Reşat altınlarını gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler” dedi.

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“REŞAT ALTINLAR 22 AYAR OLARAK PİYASADA BULUNACAK”

Reşat altınlarının tekrardan basımının çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Memiş, “Darphane Genel Müdürlüğünün basımını gerçekleştirdiği Reşat altınlar artık 22 ayar olarak piyasaya sürüldü. 104 yıl önce, üretimi yasaktı. Üretiminin yasak olmasından dolayı merdiven altında üretimi yapılıyordu. Dolayısıyla piyasalarda da karışıklığa neden oluyordu. Bazıları bunu 21 ayar basıp 22 ayar olarak satıyordu. Böylelikle bu kargaşanın önüne geçilmiş oldu. İkinci bir durum ise 104 yıl önce basımı yasak ancak ticareti serbest olan bir ziynetten bahsediyoruz. Tüketici tarafından yoğun bir talep olunca böylelikle kargaşanın da önüne geçilmiş oldu. Bundan sonra Darphane Genel Müdürlüğünün basmış olduğu Reşat altınlar 22 ayar olarak piyasada bulunacak” şeklinde konuştu.

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“BUNDAN SONRA VATANDAŞLAR REŞAT ALTINLARINI KENDİ ALTIN HESAPLARINA EKLEYEBİLECEKLER”

Darphane Genel Müdürlüğünün yeni piyasaya sürülen Reşat altınlar için güvenlik sistemi geliştirdiğini vurgulayan Memiş, “Daha önce yastık altında olan Reşatları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Bundan sonra 22 ayar Reşat altınları, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler. Piyasada bulunun eski Reşat altınlar hurdaya atacaklar ve burada zararları olmayacak. Aynı şekilde vatandaşlarda elinde bulunan Reşat altınları kuyumculardan farkını vererek değiştirebilirler” ifadelerini kullandı.

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“DARPHANENİN BASMIŞ OLDUĞU REŞAT ALTINLARA OLDUKÇA TALEP VAR”

Eski Reşat altınla Darphanenin bastığı Reşat altının arasında farka değinen Memiş, “İkisinin arasında gözle görünebilecek bir fark yok fakat ama darphanenin bastığının daha parlak olması göz önünde bulunabilir. Vatandaşlar gözle gramını anlayamazlar fakat kuyumcular bunu anlayabilir. Reşat altını bundan sonrada yatırım aracı olarak kullanabiliriz. Şuanda ciddi bir talep var. Özellikle 22 ayar olması ve darphane basımına oldukça ilgi var” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
reşat altın Darphane
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