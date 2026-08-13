106 milyar liralık devlet desteği! İlk 6 ayın bilançosu ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bakanlığın istatistik bülteninden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında üreticilere toplam 106 milyar 22 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi.

Üreticiler; bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi gibi farklı alanlarda desteklerden yararlandı. Bu yıl tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi faydalanırken, 2026 yılı tarımsal destek bütçesi 167,6 milyar lira olarak belirlendi.

DESTEKLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BİTKİSEL ÜRETİME

İlk 6 ayda yapılan 106 milyar 22 milyon liralık ödemenin yüzde 79,6'sı bitkisel üretime, yüzde 18,1'i hayvansal üretime, yüzde 1,7'si kırsal kalkınmaya, yüzde 0,3'ü AR-GE'ye ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimine aktarıldı.

Bu kapsamda bitkisel üretim için yaklaşık 84 milyar 397 milyon lira, hayvansal üretim için 19 milyar 216 milyon lira, kırsal kalkınma için 1 milyar 770 milyon lira, tarımsal AR-GE için 354 milyon lira ve su ürünleri üretimi için 285 milyon lira destek sağlandı.

Destek kalemleri incelendiğinde ise bitkisel üretimde temel destek kapsamında yaklaşık 44 milyar 583 milyon lira ödeme yapıldı. Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 7 milyar 963 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 1 milyar 601 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

İKİNCİ ÇEYREKTE ÖNE ÇIKAN DESTEK KALEMLERİ

Nisan-haziran döneminde bitkisel üretim alanında en yüksek ödemeler planlı üretim, temel destek ve çay budama tazminatı için yapıldı. Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık (buzağı) ile küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak) öne çıkarken, su ürünleri alanında küçük ölçekli balıkçılık desteklendi.

Tarımsal AR-GE kapsamında hayvan gen kaynaklarına, kırsal kalkınma kapsamında ise kırsal kalkınma yatırımları ile tarımsal yayım ve danışmanlığa yönelik destek ödemeleri gerçekleştirildi.

Bitkisel üretim için planlı üretim kapsamında yaklaşık 32 milyar 392 milyon lira, temel destek kapsamında 17 milyar 286 milyon lira ve çay budama tazminatı kapsamında yaklaşık 2 milyar 595 milyon lira ödeme yapıldı.

Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılığa 7 milyar 963 milyon lira, küçükbaş hayvancılığa 6 milyar 330 milyon lira ödeme gerçekleştirilirken, su ürünleri üretiminde küçük ölçekli balıkçılık için yaklaşık 145 milyon lira destek sağlandı.

Tarımsal AR-GE destekleri kapsamında hayvan gen kaynaklarına 39 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 629 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerine ise 118 milyon lira ödeme yapıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır