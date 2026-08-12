Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Eskişehir'in turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı bölgesindeki klasik otomobiller hem vatandaşlardan hem de turistlerin ilgisini çekiyor. 15 yıldır klasik araba kiralama hizmeti veren Orkun Saç, en eskisi 1949 yılından kalma otomobilleriyle bir yandan gelin ve sünnet organizasyonlarına hizmet verirken diğer yandan ise Eskişehir'e gelen turistlere kenti gezdiriyor.

Öte yandan Saç, uzun yıllardır icra ettiği bu mesleğini ailesinden miras kalan hobi ile edindiğini söyledi.

"ESKİŞEHİR'E GELEN TURİSTLERİMİZİ KLASİK ARABAYLA KENTİ GEZDİRİYORUZ"

Uzun zamandır kentte klasik araba kiralama işi ile uğraşan Saç, "15 senedir bu sektörün içerisindeyim. Eskişehir'e gelen turistlerimizi klasik arabayla kenti gezdiriyoruz. Aynı zamanda bu araçları şoförüyle birlikte gelin veya sünnet arabası gibi organizasyonlara kiralama hizmeti veriyoruz. En genç arabam 1977 model, en yaşlı aracım 1949 model. Farklı 12 tane klasik aracımız mevcuttur" dedi.

"BİZ BU İŞE HOBİ OLARAK BAŞLADIK"

Mesleğe başlama sebebinin ailesinden gelen bir hobi olduğunu anlatan Orkun Saç, "Biz bu işe hobi olarak başladık. Ailem klasik arabayı seviyordu. 2006 senesinde ilk aracımızı satın aldık. 2011 yılında askerden döndükten sonra 2 tane aracımız vardı. Böyle bir iş fikri aklımıza geldi. Odunpazarı bölgesinde 2011-2012 senesinde böyle bir iş yerini faaliyete geçirdik. Yaklaşık 15 senedir de bu işletmeyle uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

"HEM ESKİYİ YÂD ETMEK, HEM DÜĞÜNLERİNE DAHA FAZLA BİR RENK KATMAK İSTİYORLAR"

Klasik arabalara olan ilgiden bahseden Saç, "Yani talep çok, gün geçtikçe daha fazlalaşıyor. Çünkü insanların eskiye dair bir özlemleri var. Klasik arabaya binip hem eskiyi yâd etmek istiyorlar, hem düğünlerine daha fazla bir renk katmak istiyorlar. Aynı zamanda bu arabalarla ilimize gelen turistleri Eskişehir'i gezdiriyorum. Yarım saatlik, 1 saatlik ve uzun turlar olarak Eskişehir turu yaptırıyoruz. Gün geçtikçe talep daha fazlalaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır