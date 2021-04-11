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11 Nisan Süper Loto sonuçları | 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2021 18:02 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığı ile haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayın ile çekilen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Vatandaşların ilgiyle takip ettikleri Süper Loto’nun kazanan numaraları 11 Nisan Pazar günü itibariyle belli oldu. 11 Nisan Pazar günü, 17 milyon 161 bin liralık devreden ikramiyenin kazanan rakamları canlı yayında çekildi. Peki, Süper Loto sonuçları kaçta açıklanıyor?

11 Nisan Süper Loto sonuçları | 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto çekilişi, 11 Nisan Pazar günü Milli Piyango TV üzerinden canlı yayın ile belli oldu. Şans oyunu severlerin heyecanla bekledikleri çekilişin sonuçları ise saat 21.30’da açıklandı. Haftada üç kere gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, haftanın son gününde son kez çekildi. Süper Loto sonuçlarının sorgulaması ise, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından, internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da gerçekleşti. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com adresinde yapılıyor.

7 milyon 161 bin 894 TL. 11 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -19-31-38-40-53-60- oldu.

Çekiliş ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

milli piyango idaresi

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.


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