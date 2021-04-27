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1100 TL emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? Tarih belli oldu...

27.04.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala emekli bayram ikramiyelerinin zamlı tutarı duyuruldu. Binlerce emekli vatandaş tarafından beklenen emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Peki, 1100 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, ayrıntılar...

1100 TL emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? Tarih belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen emekli ikramiyesi zamlı tutarını açıklamasının ardından, gözler emekli maaşlarının ne zaman yatacağına çevrildi. Ramazan Bayramı'nda 1100 TL emekli maaş ikramiyesi alacak olanlar, emekli ikramiyesi ne zaman yatar? bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1100 TL Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftasında yatacağını ifade etti. Açıklamanın ardından 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili olarak Temmuz ayının ortasında iKurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını ifade etti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, merakla beklenen emekli ikramiyesinin kaç TL olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz" diye konuştu.


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emekli maaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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