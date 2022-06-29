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12 ay iş garantili! 7 bin 500 lira maaşla eleman aranıyor

29.06.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da turizm sezonunun açılması ile birlikte şoförlerin turizm alanına yönelmesi ile toplu taşıma otobüsleri sürücüsüz kaldı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, 'Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. İş arayan arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. 12 ay iş garantisi var. İşleri hazır. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz. Tabii maaşını az bulduğunu dile getiren arkadaşlarımız da var' dedi.

12 ay iş garantili! 7 bin 500 lira maaşla eleman aranıyor

Turizmin başkenti Antalya’da pandeminin sonra erip hayatın normale dönmesinin ardından turizm sezonu yeniden canlandı. Otellerde yaşanan doluluk ve yurt dışından gelen turistlerin artmasının ardından toplu taşımada çalışan birçok şoför de turizmde taşımacılığa yöneldi. Bunun üzerine toplu taşıma araçlarında şoför sıkıntısı yaşandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu. Antalya trafiğinde çok ciddi anlamda yoğunluk olduğunu belirten Arslan, “Turizm sezonunun açılması ile birlikte şehrimizde ciddi anlamda şoför bulmakta zorlanıyoruz. Gerek ulusal basın olsun gerekse yerel basın olsun ilanlarımızı verdik. 190 tane aracımız şoför olmadığı için yatıyor. Ciddi anlamda şoför sıkıntımız var. İş arayan arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. 12 ay iş garantisi var. İşleri hazır. 7-7 bin 500 TL maaş veriyoruz. Tabii maaşını az bulduğunu dile getiren arkadaşlarımız da var” dedi.

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“EN FAZLA OTOMOBİL KULLANAN ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELİYORUZ”

Antalya’da pandemi öncesi günlük 400 bin yolcu taşındığını söyleyen Arslan, “Şu anda kısıtlamalar kaldırılmasına rağmen günlük 230 bin yolcu taşıyoruz. Türkiye verilerine baktığımız zaman en fazla otomobil kullanan şehirlerin başında geliyoruz. Ortalama iki kişiye bir otomobil düşüyor, en fazla araç sayısında ise 4’üncü sıradayız. Yeterli sayıda yolcuya ulaşamadığımız için de ister istemez ulaşım ücretleri artış gösteriyor. Aynı zamanda zarar etmemizden ötürü yeterli miktarda şoför arkadaşlarımıza iyi maaş veremiyoruz” diye konuştu.

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“190 TANE ARACIMIZ ŞOFÖR OLMAMASINDAN ÖTÜRÜ ÇALIŞMIYOR”

Vatandaşların toplu taşımayı kullanması durumunda trafikte rahatlama olacağını dile getiren Arslan, “Biz şoför arkadaşlarımıza sabah 07.30 ile akşam 19.00 arasında klimaları açmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ama nedenler de ortadadır. Şoför arkadaşlarımız 3-3 bin 400 TL arasında günlük yakıt alıyor. Şoföre klima aç diyoruz, onlar da bize giderlerini atıyor. Tabii ki de denetimler yapılıyor, cezai işlemler yapılıyor. Bugünden sonra denetimler daha da sıkılaşacak. Yakıtta indirim devam ederse maliyetlerin üzerine kar kalırsa ulaşımda indirim düşünülür. Bizim şu anda 300 civarında bir aracımız çalışıyor, 190 tane aracımız ise şoför olmamasından ötürü çalışmıyor. Son günlerde bize müracaat eden kişiler arasında ehliyetini çeşitli yönlerden almış arkadaşlarımız da var. Bizim bu arkadaşlarımıza da bir af getirilmesi yönünde bir talebimiz var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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