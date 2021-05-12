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12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

12.05.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto bu akşam büyük ikramiyede 151.490.132 TL devrediyor. MP Tv üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişi el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 12 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

12 Mayıs tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın talihlileri belli olacak. Şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin olmak isteyen talihli adayları, biletlerini sorgulamak için Sayısal Loto sonuç ekranını araştırıyor. 12 Mayıs Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından, bu akşamın şanslı numaraları Millipiyangoonline üzerinden duyurulacak. İşte, ayrıntılar...

12 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşen olan 12 Mayıs Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekranı için linke tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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12 Mayıs Şans Topu çekilişi 12 Mayıs Şans Topu çekilişi
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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