12 Nisan On numara çekilişi saat kaçta? On numara çekiliş sonuçları belli oluyor...

12 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarının belli olmasına sayılı dakikalar kala heyecanlı bekleyiş sürüyor.Milli Piyango İdaresi tarafından, On Numara çekilişi haftanın iki gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda gerçekleşen On numara çekilişinin sonuçları Millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 12 Nisan 2021 On Numara Çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

12 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 12 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

12 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.